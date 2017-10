Das Ende der Leidenszeit

14. Oktober 2017, 19:45 Uhr, Langenzersdorf in Niederösterreich. Endlich war es so weit. Ich stand zum ersten Mal nach meiner Verletzung und nach rund zwei Jahren Wartezeit wieder an der Startlinie eines Wettkampfs. Der zehn Kilometer lange Hauptlauf des 3. Nightruns Langenzersdorf wurde also zu meinem lang ersehnten Comeback-Rennen.

Man muss es zu Beginn ja nicht gleich übertreiben.