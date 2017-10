Feierabend und Sport: Für viele Freizeitathleten eine wichtige Kombination, die die Work-Life-Balance im Gleichgewicht hält. Nach der Arbeit die Tourenski angeschnallt und ab in den Schnee.

In vielen Fällen werden dabei die Pisten angesteuert, immerhin orientiert es sich in der Dunkelheit am Hartschnee deutlich leichter. Doch welche Touren eignen sich überhaupt dafür? Und welche Hütten sind geöffnet? Vor zehn Jahren startete Dynafit mit den „Nachtspektakel“-Veranstaltungen eine Serie von After-Work Touren. Jetzt übernimmt die „Dynafit Speedfit Night“ den nächsten Schritt.