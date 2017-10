Urlaubs-Tipps für Trailrunner

Gleich nach der Ankunft und einer wilden Taxifahrt in Kathmandu startete ich einen Erkundungsrun durch diese verrückte und doch unheimlich interessante Stadt. Doch mein eigentliches Ziel war ein anderes, deshalb ging es schon an Tag zwei in ein abgeschiedenes Tal, in dem sich der Mera Peak mit seinen knapp 6.500 Metern auftürmt. Lange Täler, dichte Dschungel, gigantische Klöster und immer wieder ein paar Affen: Alles schien so, als wäre ich der erste Mensch, der diese Orte je besuchte. Auf einem Run durch ein kleines Dorf in Khumbu erzählte mir ein Sherpa-Junge, dass vor ein paar Wochen ein kleiner, spanisch sprechender Mann vorbeigekommen war, der den Mount Everest hinauf laufen wollte – das konnte wohl nur einer sein.

Mein persönliches Highlight auf der Reise war der Aufstieg auf den Mera Peak und die Erkenntnis, dass ich mit der Höhe von über 6.000 Meter keine Probleme hatte – auch beim Training. Eine unglaublich schöne Reise!