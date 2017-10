Street- vs. Trailrunner

Abwechslungsreich: so sollte das Trainingsareal von Trailrunnern sein. Während herkömmliche Läufer auf Straßen, Gehsteigen und befestigen Wegen zuhause sind, laufen Trailrunner lieber über Stock und Stein. Sie fühlen sich in Wäldern, Wiesen und in den Bergen besonders wohl.

Das spiegelt sich auch im Laufstil wider: Der monotone, ökonomische Laufstil auf bekannten Wegen mit gleichbleibenden Verhältnissen ermöglicht längere Distanzen. Im Gelände müssen Sportler aufgrund der ständig wechselnden Bodenbeschaffenheiten von teils unbekannten Passagen aufmerksam und konzentriert sein, um Verletzungen vorzubeugen.

Zusätzlich ist Improvisationsgeist und Kreativität gefragt, denn Grenzen sind Trailrunnern bei der Streckenwahl beinahe keine gesetzt.