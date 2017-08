Lauftechnik für Trailrunner

Wo man raufgelaufen ist, muss man auch wieder runter. Beim Bergab-Lauf nimmt die Geschwindigkeit automatisch zu und damit auch die Sturzgefahr. Um Unebenheiten im Gelände bei erhöhtem Tempo sicher und stabil zu meistern kommt es auf Technik und Konzentration an.

Blickrichtung: Der Blick sollte daher stets vorausschauend auf dem Trail liegen. Das Gehirn weiß schon vor dem Auftritt wo der Fuß landen soll.

Schrittlänge: Kurze Schritte lassen die Bewegung besser kontrollieren und minimieren dadurch das Sturzrisiko. Zudem sind kleinere Schritte kraftsparend.

Mittel- und Vorfußlauf: Der Auftritt am Mittel- oder Vorfuß ist, egal in welchem Gelände, gesünder für die Gelenke. Denn nur dann können sie ihre Dämpfwirkung voll ausspielen. So fungieren die Knie auch beim Bergab-Laufen wie Stossdämpfer, wenn man sie richtig einsetzt. Niemals mit der Ferse als erstes aufsetzen, das ist schmerzhaft für die Gelenke und wenn man ausrutscht, sitzt man sofort am Hinterteil.