8 Hüttentipps und Fotopoints in Bayern

Egal ob zu Fuß, auf Skiern oder mit Schneeschuhen: Sportliche Ausflüge in der oberbayerischen Bergwelt sind in ganz Bayern auch in der Winterzeit sehr beliebt. Vor allem wenn sie in einer gemütlichen Einkehr mit traumhafter Aussicht gipfeln. Hier eine Auswahl der besten Almhütten mit beeindruckenden Panoramablicken von Schwangau bis Marquartstein.