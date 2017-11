Salomon TV: Mica, One More Round

Micah ist ein Paradies für Freerider, ein ganz spezieller Ort mit faszinierendem Terrain und einer einzigartigen Aura. Zu einem Trip an diesen magischen Ort kannst du einfach nicht „Nein“ sagen – da sind sich auch Cody Townsend, Chris Rubens und Leah Evans, die Andrea auf den Pillow-Lines in Kanada begleitet haben, einig.

„Es war cool, auf diesem Trip so erfahrene Skifahrer an meiner Seite zu haben. Als Kind hatte ich Poster von ‚Pillow Ninja’ Chris Rubens auf meinen Wänden hängen – jetzt an seiner Seite Ski zu fahren, ist ein tolles Erlebnis und macht mich stark“, so Salomon-Athletin Andrea nach ihrer ersten Heliskiing-Runde.