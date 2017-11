Trailrunning in Island

Der Start sollte um 8:00 Uhr stattfinden und das Briefing eine Stunde davor. Es regnete ununterbrochen, war kalt und extrem windig. Nicht die besten Voraussetzungen, aber ich behielt meinen Optimismus. No risk, no fun! Die Ansage der Veranstalter änderte daran nichts:

„It’s very slippery, it’s wet, it’s very technical and very rough. There will be a cliff, be careful. And there‘s also a ridge. You really have to pace yourself downhill! You will have a looong day in the mountains.“

Der Start wurde von unermüdlichem Regen begleitet. Alles zitterte und etwa 30 Läufer aus Dubai, Schweden, Japan und woher auch immer setzten sich zügig bei Startschuss in Bewegung, über die wahrscheinlich einzige und letzte Straße dieser Art.