Bad Gastein Ultraks 2017

Nach Trailrun Events am Matterhorn und in Engadin St. Moritz erweitert die Rennserie Ultraks ihr Portfolio um Bad Gastein. Damit reiht sich der Kurort in die Riege der schönsten Trailrun-Event-Locations der Alpen.

Als Botschafterin für das Event in Bad Gastein wurde unter anderem Sportalpen Athletin Sibylle Schild gewonnen. Die Anmeldung ist bereits geöffnet und noch bis 21. September verbilligt.