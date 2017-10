Pistentouren-Outfit für die Piste: Damen

„Skipisten sind eine sichere Spielwiese und die perfekte Umgebung, um erste Gehversuche auf Tourenski zu unternehmen. Außerdem ist das Spuren in frischem Schnee ziemlich anstrengend – gerade für Anfänger“, erklärt Weltmeisterin und Dynafit Athletin Claudia Galicia.

Neueinsteiger finden sich auf der Piste sofort zurecht. Nicht selten sind an den Startpunkten auch noch Informationstafeln mit sämtlichen Details angebracht und die Routen so ausgelegt, dass sie bei bewirtschafteten Hütten vorbeiführen. Perfekt also für Skitourengeherinnen, die gelegentlich einen Aufstieg mit Gipfelsieg wagen wollen.