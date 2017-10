Trailrunningcamp Hohe Salve in Bildern

c) Alpenrose-Panoramarunde

Auch am dritten Tag wurden die Bergbahnen für den ersten Aufstieg genutzt: Die Alpenrosenbahn brachte die Sportler ihrem Ziel, dem Guggenkögele (1.886 m), ein spürbares Stück näher. Die Strecke verlief auf dem Panoramaweg – begleitet von atemberaubenden Ausblicken auf die Hohe Salve und den Wilden Kaiser – in Richtung Kreuzjöchlsee. Einmal umrundet, führte der Weg über Trails und Forststraßen zurück zur Alpenrose. Danach ging es weiter am Alpinolino Weg in Richtung des Guggenkögele. Auf dem Rückweg gelangte die Gruppe über den direkten Trail hinunter zur Bergstation der Alpenrosenbahn und zurück ins Tal.