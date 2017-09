Trailrunningcamp Kufstein in Bildern

Das Hotel zur Schanz in Ebbs war das Basislager für unser Trailrunningcamp im Kufsteinerland. Ideal am Fuße des Kaisergebirges gelegen, starten hier zahlreiche Trails direkt vor der Haustüre. Doch ab wann ist man eigentlich ein Trailrunner? „Viele sind Trailrunner ohne es zu wissen“, erklärt Profi Markus Kröll. „Denn im Grunde ist man sobald man Asphalt und befestigte Wege verlässt und sich auf Schotter, Wiesen und ins Gelände begibt, bereits auf Trails unterwegs.“ Der mehrfache Dolomitenmann-Gewinner und Red Bull Athlet ist ein Experte in Sachen Trailrunning. Seit Jahren erkundet er die abgelegenen Wege in Österreich und dem Rest der Welt. In seiner Heimat Mayrhofen legte er den Berliner Höhenweg (95,4 Kilometer und 13.320 Höhenmeter) – eine hochalpine Mehrtages-Wandertour – in unter 24 Stunden zurück. Wenn jemand weiß, wie man sich sicher und effizient auf Trails bewegt, dann er. Und dieses Wissen teilte er in spannenden Gesprächen mit den Teilnehmern.