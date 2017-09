Rennradcamp Kufsteinerland in Bildern

Ein noch junges Event, das es aber in sich hat. Der Kufsteinerland Radmarathon bietet auf seinen 120 Kilometern insgesamt 1.800 Höhenmeter. Hügelige Passagen sind gespickt mit knackigen Anstiegen, stets begleitet von traumhaften Panoramen und Ausblicken, wie zum Beispiel am Hochplateu Thiersee oder beim Reintaler See. Die größte Herausforderung bergauf ist der Anstieg auf den Brandenberg, wo auf 3,5 Kilometern etwa 400 Höhenmeter warten. Am Rückweg Richtung Kufstein eröffnet sich der Blick auf das Kaisergebirge, bevor man die Zielgerade in der historischen Stadt zurück ins Zentrum in Angriff nimmt.

Wer es etwas gemütlicher angehen möchte, der begibt sich auf den Rundkurs der Panoramastrecke. Mit 50 Kilometern und 450 Höhenmetern ist sie für jeden machbar und geizt nicht mit landschaftlichen Reizen.

Highlight für Zuseher: Am Samstag findet der Festungssprint statt. Jeder kann mitmachen, auf jedem Rad. Auf nur 1,3 Kilometern geht es hoch zur Festung Kufstein. Kurz und knackig. Die motivierenden Zurufe zahlreicher Zuseher sind hier besonders gefragt.