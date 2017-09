Marco beim Dolomitenmann 2017

Der Start klappte perfekt. Dennoch war X-Alps Seriensieger Chrigl immer näher gekommen. Ich ging voll ins Gas, musste Chrigl in der Luft allerdings ziehen lassen. Also flog ich so schnell ich konnte hinterher und runter zum Dolomitenstadion, wo tausende Leute sich die Übergabe von Paragleiter zum Mountainbiker ansahen.

Ich war etwa 20 Sekunden nach Chrigl im Ziel und konnte meinem Biker Samuele Porro übergeben. Dieser fuhr ein grandioses Rennen und konnte als Fünfter unserem Kanuten im Kajak Lucas Kubrican übergeben, der noch einen Platz gut machte. Er paddelte wie verrückt und konnte die Einzelwertung für sich entscheiden.

Der vierte Platz beim Dolomitenmann war unterm Strich ein Hammer. Danke an alle die mich unterstützt und angefeuert haben. Es war bisher mein coolster Dolomitenmann!