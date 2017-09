Das war der Dolomitenmann 2017

512 Athleten aus 20 Nationen stellten sich am 9. September der außergewöhnlichen Herausforderung des Red Bull Dolomitenmanns. Bergläufer, Paragleiter, Mountainbiker und Kanuten im Wildwasserkajak kämpften um die besten Teilzeiten, um dem Team am Ende den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Philip Götsch, Markus Prantl, Tony Longo und Gerhard Schmid vom Team „Pure Encapsulations“ gelang das am schnellsten.

Die Mannschaft des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers holte sich zum wiederholten Mal den Titel beim Dolomitenmann, vor den Teams „Kolland Topsport Professional“ und „Kleine Zeitung Panaceo Martini Sportswear“.