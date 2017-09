4 Tipps zur Klettersteigtechnik

„Safety First“ war auch beim Klettersteigcamp am Achensee das oberste Gebot. Herabfallende Steine können ebenso zur Gefahr werden wie eine lockere Verbindung an der Ausrüstung. Deshalb gilt vor jedem Einstieg in den Eisenweg: Sicherheits-Check! In einer Zweier-Seilschaft unbedingt am Partner ausführen, um das potentielle Risikoquellen auszuschließen. Drei schnelle Schritte reichen schon, um gute Gefühl der Sicherheit mit auf den Weg zu nehmen. Der Step-by-Step Guide von Andy:

Gurtverschluss kontrollieren Verbindung Klettersteig-Set und Klettergurt checken Sitzt der Helm?