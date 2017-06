Wechseltraining: Tipps & Tricks

In der Wechselzone ist das Rad üblicherweise so positioniert, dass der Lenker zum Athleten schaut. Links daneben bietet sich der Platz für die Radschuhe an, mit den Schnallen weit geöffnet und den Socken obendrauf. Dahinter kommen die Laufschuhe (mit speziellen Triathlon-Schnürsenkel) und davor ein kleines Handtuch zum Abtrocknen der Füße.

Der Helm liegt meist vor dem Rennrad und zwar mit offenem Kinnriemen und der Sonnenbrille darin, bereit zum Aufsetzen. Das Startnummernband hängt am Lenker oder liegt ebenfalls im Helm. Auf den Laufschuhen liegt das Sonnenschild samt Reservegel und irgendwo seitlich davon die Tasche, in der Neo, Schwimmkappe und Brille verschwinden.