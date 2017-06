triathloncamp

Nach der wichtigsten Mahlzeit des Tages wird voller Motivation das Raddress übergezogen. Die Rennräder können übrigens am Balkon der Zimmer geparkt werden – ein super Service, denn so ein teures Teil lässt man nicht gerne aus den Augen.

Der Tauernradweg Richtung Krimml verläuft direkt am Hotel entlang über großteils flache Passagen ohne nennenswerte Anstiege und Verkehrsaufkommen. Hier kann man es auf bis zu 120 Kilometern so richtig laufen lassen. Die Route führt durch gelbe Löwenzahnfelder und vorbei an alten Bauernhäusern – an Idylle kaum zu übertreffen. Nach der Rückkehr ins Tauern SPA steht noch ein kurzer Koppellauf auf dem Programm, bevor ein wenig regeneriert wird.