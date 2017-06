Swim, Bike, Run

Seit vielen Jahren wird in der Region Zell am See – Kaprun Triathlon gelebt. Hotspot der Triathlon-Szene ist der 3,8 Kilometer lange und 1,5 Kilometer breite Zeller See. In und um den glasklaren See wird der Triathlonsport sowohl von Einheimischen als auch von Gästen in verschiedenen Intensitäten ausgeübt. 2012 hielt der Ironman 70.3 Einzug in die Region, spätestens seit der WM 2015 ist Zell am See – Kaprun auch bei der Triathlon-Elite bekannt und beliebt.