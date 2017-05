Dynafit Trailheroes – Generation 3.0

Die Dynafit Trailheroes sind Trendsetter, immer auf der Suche nach Insiderwissen und neuen Erkenntnissen des Trailsports. Unterwegs in den Alpen, jagen sie Gipfel für Gipfel und lassen die Community via Social Media an ihrem Leben teilhaben. Was der Sport für sie bedeutet, welche Erfolge sie bis jetzt eingefahren haben und welches Material sich für welches Einsatzgebiet eignet, erfährt man direkt auf den Facebook-, Instagram oder Internetseiten der Trailheroes.