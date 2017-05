8 Fragen zur Suunto Spartan

Ich mag vor allem, dass ich mir meine Auswertung individuell zusammenstellen lassen kann. So setze ich zum Beispiel die Trainingszeit in Bezug zur Distanz und erhalte ein aussagekräftiges Diagramm, das mich meine Leistung besser einschätzen lässt. Oder ich komme schnell zu Antworten auf Fragen wie: Wie oft bin ich in den letzten drei Monaten über 30 Kilometer gelaufen? Das ist nicht nur visuell sehr schön, sondern erleichtert die Auswertung sehr.