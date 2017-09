STF 2017: Trailrun-Festival in Salzburg

Am 21. und 22. Oktober vermischt sich in Salzburg für die Teilnehmer des Salzburger Trailrunning Festivals der urbane Stadtflair mit der alpinen Bergluft. Das Sportevent für die ganze Familie lädt dazu ein, sich gemeinsam in Bewegung zu setzen – und zwar in einzigartiger Atmosphäre. Zwischen jahrhundertealten Gassen, modernen Gebäuden und der grünen Natur außerhalb der Stadtgrenzen erleben Trailrunner und Besucher eine einzigartige Show.

Komplette Neueinsteiger werden mit den Bewerben ebenso angesprochen wie die einheimische und internationale Ausdauer-Elite.