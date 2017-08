Dolomitenmann 2017

Schon viele Sportler sind an der Herausforderung gescheitert. Selbst Legenden wie Jan Ulrich hatten mit der Strecke zu kämpfen. Einige mussten sich sogar bei der Zielankunft medizinisch versorgen lassen oder landeten in Bäumen, auf Balkonen oder am Übertragungswagen.

In die Fußstapfen von Hans Kammerlander, Andreas Goldberger und Co. tritt dieses Jahr erneut Sportalpen Athlet Marco Hollaus mit dem Paragleitschirm, der bereits 2016 an den Start des Dolomitenmanns ging.

Die Chancen auf den Sieg waren nie größer. Zusammen mit Kajak-Vizeweltmeister Lukas Kubrican, MTB-Staatsmeister Daniel Geismayr und dem amtierenden Berglauf-Weltmeister Victor Kiplangat nimmt er im Team Kolland International seinen ersten Titel in Angriff. Wie es ihm dabei erging? In Kürze auf sportalpen.com.