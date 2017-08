Kaiserlauf 2017

Insgesamt stehen am 24. September drei Bewerbe am Programm. Gestartet wird jeweils direkt vor der Trinkhalle, am Auböckplatz:

Kinderläufe: 200 bis 1.000 Meter

FunRun: 7,36 km

Halbmarathon: 21,1 km

„Die Organisatoren des Kaiserlaufes haben mit der Streckenführung eine auch für Hobbyläufer relativ leichte Runde ohne Anstiege gefunden“, sagt Tourismusdirektor Robert Herzog.

Ein Großteil des Kurses führt entlang der Ischl-Promenade und wird von einzigartigen Ausblicken auf die Bergwelt und das Stadtzentrum begleitet.