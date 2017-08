Zusammen mit den Partnern Gore und PrimaLoft macht sich Dynafit nach der Bekanntgabe des Siegers an die Umsetzung des Projekts. Ein großes Budget sowie eine komplette Ausstattung mit Dynafit Equipment sorgen dafür, dass es dem Gewinner für sein Vorhaben an nichts fehlt. Voraussetzung für die Teilnahme beim Dynafit Mountopia ist, dass die Bergsportler an keine Sponsoring-Verträge gebunden sind.

Eine Inspiration für das eigene Projekt liefert der erste Mountopia-Gewinner Christopher Mohn, der mit dem Start (und Finish!) beim höchsten Marathon der Welt in Nepal für die Erfüllung seines persönlichen Lebenstraumes sorgte. Die berührende Geschichte dazu hat Dynafit vor Ort filmisch festgehalten: