Trailrun Workshops von Salomon

Auf unterschiedlich langen Runden durchs Gelände (5 km, 10 km & 15 km) liefern die Profis von Salomon Input zu Lauftechnik, Stockeinsatz, Nachtläufen, Vorbereitung und vielem mehr. Das Ziel der Workshops?

„Die Trails genießen und die Umgebung besser kennen lernen“, so Salomon Coach Florian. „Vor der Arbeit, in der Mittagspause, am Wochenende: Auf Downhills, Baumslaloms und weiten Wiesen ist das Feeling einfach ein anderes als auf Asphalt. Wer sich einmal am Trailrunning versucht, wird schnell süchtig“, so Florian weiter.