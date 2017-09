Die 5 schönsten Rennrad-Regionen im Süden

Für alle, die ihr Rennradtraining in einen Urlaub verpacken wollen, bietet die Toskana ein Angebot, das man nur schwer ablehnen kann. Auch südlich von Siena bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über im angenehmen Bereich – schon ab Februar wird hier die 30° C Marke geknackt. Über 1.000 Kilometer an GPS-geführte Touren führen durch die malerische Weinregion im UNESCO Weltnatureerbe Val d‘Orcia.

Tipp: In den Wintermonaten trifft man in der Toskana auf besonders leeren Straßen.