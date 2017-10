Wolfgangseelauf 2017

5.601 Läufer gingen 2016 beim Wolfgangseelauf an den Start – so viele wie noch nie! Auch 2017 lassen die bisherigen Anmeldungen wieder ein Teilnehmerfeld jenseits der 5.000 erwarten. Der größte Erlebnis- und Landschaftslauf Österreichs geht am 15. Oktober in seine 46. Auflage. Vier Bewerbe stehen zum Abschluss der Laufsaison auf dem Programm:

5,2 km Panoramalauf

10 km Uferlauf

27 km Seerunde-Klassiker

42,195 m Marathon