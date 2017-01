Skitourengehen: Aufstieg auf Fellen

Besonders häufig trifft man auf diese Angebote in Österreich. Die Alpenrepublik hat mit einem globalen Marktanteil von 22 Prozent nach wie vor die Nase vorne, auch wenn Nordamerika, Skandinavien und die Westalpen-Länder aufholen.

Bemerkenswert sind diese Zahlen vor allem, wenn man die letzten drei schneearmen Saisonen betrachtet.

Insgesamt, so schätzen der Alpenverein und SKIMO, sind in Österreich mehr als 500.000 Breitensportler unterwegs. “Es stimmt, dass es einen großen Wandel in der Zielgruppe und vor allem auch in der Art der Ausübung sowie in der Altersverteilung gibt. Skibergsteigen wird von immer mehr jungen Menschen betrieben. In der Alterskategorie ab 15 Jahren ist ein deutlicher Zuwachs erkennbar, denn Skibergsteigen ist plötzlich cool“, so Karl Posch.