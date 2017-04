Am 24. Juni wartet auf ambitionierte Bergläufer ein besonderes Highlight: Der Dachstein-Krippenstein-Berglauf in Obertraun geht in die nächste Runde. Von der Talstation der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn auf 609 Metern Seehöhe starten die 120 Trailrunner (begrenztes Teilnehmerfeld) auf eine anspruchsvolle Expedition, die ihnen alles abverlangt. Vorbei an der Labestation an der Mittelstation und dem Däumelsee gehen die Athleten auf der 8,4 Kilometer langen Strecke an ihre Grenzen.

Beim Zieleinlauf an der Welterbespirale belohnen sich die Teilnehmer nicht nur mit dem Gefühl des erfolgreichen Gipfelsiegs, sondern zusätzlich mit einem traumhaften Ausblick auf die Bergwelt des Salzkammerguts.