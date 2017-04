Christinas Saison-Review Winter 2016/17

Anfang März wendete sich dann das Blatt: Der Herzmuskel war völlig genesen und ich durfte wieder langsam mit dem Training beginnen. Um bis zum Sella Ronda Skimarathon, dem Saisonhighlight in den Dolomiten, wieder halbwegs in Form zu kommen, blieben mir also nur zwei Wochen.

Der Tag X kam schneller, als mir lieb war. Trotzdem war ich überglücklich, überhaupt bei der Sella Ronda teilnehmen zu können. Mit meinem Teampartner Gerhard Seiwald umrundete ich den Sella Block, Corvara und die anderen Dörfer mit knapp 3.000 Höhenmeter in einer Zeit von unter fünf Stunden. Für mich persönlich ein großartiger Abschluss einer durchwachsenen Skitouren-Saison, was mir natürlich große Freude bereitete.

All die Erfahrungen, die ich in der vergangenen Wintersaison machen durfte – und musste – lassen mich nun jeden Tag in den Bergen umso mehr schätzen, da ich weiß, wie schnell sich alles verändern kann. Jetzt blicke ich mit großer Vorfreude der Trailrun- und Berglaufsaison entgegen.