Großglockner Ultra-Trail 2017

Das Highlight des Großglockner Ultra-Trails ist die komplette Umrundung des Gletschers, für die am Freitag, dem 21. Juli um 23:00 Uhr in Kaprun der Startschuss fällt. Für alle, die die 110 Kilometer (noch) nicht in Angriff nehmen wollen, bieten die Veranstalter verlockende Alternativen auf kürzeren Distanzen. Die Bewerbe im Überblick:

GGUT 110: 110 km & 6.500 hm

Glockner Trail: 50 km & 2.000 hm

Weissee Gletscherwelt Trail: 30 km & 1.500 hm

GGUT 110 | 2: Zweier-Staffelbewerb auf der GGUT-Strecke

Alle vier Bewerbe führen durch die einzigartige Hochgebirgslandschaft im Nationalpark Hohe Tauern und liefern Qualifikationspunkte für den UTMB. Der Startort für den Glockner Trail (22. Juli, 07:00 Uhr) und den zweiten Staffelläufer beim GGUT ist Kals. Der Gletscherwelt Trail beginnt am Staudamm Weissee (22. Juli, 08:00 Uhr). Streckenrekordhalter auf der vollen Distanz ist übrigens Sportalpen-Athlet Florian Grasel gemeinsam mit Gerald Fister in 15:13 Stunden.