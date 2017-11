Der Vergleich: Hard- vs. Softshelljacken

Softshell-Produkte sind so etwas wie die Allrounder in Sachen Outdoor-Bekleidung. Die flexiblen Jacken sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit prädestiniert für Einsätze das ganze Jahr über und für viele Situationen die Alternative zur Hardshell-Bekleidung – besonders bei moderaten Wetterbedingungen. Dadurch sparen sich Sportler die äußere und die mittlere Schicht, was zu geringerem Gewicht am Körper und höherer Leistungsfähigkeit im Training führt. Dank des weichen und elastischen Materials unterstützen Softshell-Jacken in jeder Situation maximale Bewegungsfreiheit.

Ein aktueller Vertreter für eine moderne Softshell-Jacke ist die Storm Softshell Jacket von Cocoon. Dank der wind- und wasserdichten Membran bleiben Ausdauersportler auch bei plötzlich auftretenden Wetterkapriolen gut geschützt gegen Wind und Nässe. Das weiche Innenfutter gepaart mit der hohen Flexibilität und Elastizität machen die Storm Softshell Jacke zum Layer für intensive Trainingseinheiten – in Laufschuhen genauso wie auf Skiern oder am Bike.