Allgäu: Fit und gesund durch den Winter

Für alle, die Ruhe abseits des Trubels und fern der Großstadt suchen, ist Winterwandern die ideale Aktivität, um in der kalten Jahreszeit fit zu bleiben. Die angenehme Bewegung an der frischen Luft in Kombination mit der Entschleunigung zwischen verschneiten Berggipfeln und Wäldern machen das Wandern auf gepflegten Winterwegen zu einer beliebten Aktivität für Jung und Alt.

Eines der größten Netze an Winterwanderwegen wartet im südlichen Allgäu. In Oberstdorf und den umliegenden Seitentälern wählen Gäste und Einheimische aus mehr als 140 Kilometern bestens präparierten Strecken. Für gemütliche Spaziergänger sind ebenso passende Rund- und Panoramawege dabei wie für anspruchsvolle Wanderfreunde.