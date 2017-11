Langlaufen im Chiemgau

Die sanft hügelige Landschaft zwischen Chiemsee und den Chiemgauer Alpen ist mit ihren vielen flachen Loipen prädestiniert für einen erlebnisreichen Langlauf-Urlaub für Quereinsteiger. Während vor allem der flachere Norden des Naturschutzgebietes für Genuss-Langläufer ideal ist, finden im hügeligen Süden auch erfahrene Loipenjäger stets angemessene Herausforderungen.

Das landschaftliche Highlight im Langlauf-Eldorado Chiemgau: das malerische 3-Seen-Gebiet zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl, von Einheimischen „Klein Kanada“ genannt. Tatsächlich erinnert die traumhafte Szenerie entlang des Löden-, Mitter- und Weitsees aufgrund ihrer ungewöhnlichen Fauna und Flora stark an nordamerikanische Gefilde und gilt als eine der schönsten Seenlandschaften in den Ostalpen. Im Sommer zieren seltene Pflanzen die Seeufer. In der kalten Jahreszeit lockt die verschneite Winterlandschaft rund um die teils zugefrorenen, kristallklaren Seen Wintersportler von nah und fern.

Verständlich, dass es wohl kein schöneres Plätzchen zum Langlaufen gibt, als die Perle des Chiemgaus.