Salomon TV: Willi

„Schon als Kind wollte ich immer Bauer werden. Natürlich bedeutet das jede Menge Arbeit, aber für mich gibt es nach wie vor nichts Besseres“, so Willi. Seinen Traum hat er sich längst erfüllt – und noch viel mehr.

Nach der Schule und dem Bundesheer begann für Willi die Karriere im Langlaufski-Zirkus. Als Servicemann für 18 Jahre verdiente sich der Österreicher den Respekt der Athleten und ein einzigartiges Adlerauge für Details. Bevor die Skier die Salomon-Fabrik in Altenmarkt verlassen und an den Füßen der weltbesten Sportler landen, kommt Willis Erfahrung ins Spiel. Per Hand sucht er nach den Skiern, die am besten zu Athlet und den Bedingungen passen. Erst nach der akribischen Präparation verlassen die Latten das Salomon Werk.