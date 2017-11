Gaisbergrace 2017

Heuer habe ich besonders gezielt versucht, mich auf den Berglauf auf die Gaisbergspitze, Gaisbergrace genannt, vorzubereiten. Aber leider kam mir eine Erkältung kurz vorher in die Quere. Am Tag des Rennens fühle ich mich dennoch gut drauf, aber kann ich das Manko ausgleichen?

An der Stimmung am Start soll’s nicht liegen, außerdem teile ich mir die letzten Minuten vor dem Start mit deutlich mehr Leuten als in den letzten Jahren; das Festival wächst. Der Himmel schickt uns zum Start leichten Regen, ich warte trotzdem in Shorts und kurzem Shirt, denn dieses Rennen wird schnell!