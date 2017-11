Bayerisches „Dolce Vita“ in Oberjoch

Erst letztes Jahr wurde das Skigebiet Oberjoch Hindelang umfassend modernisiert: Die drei neuen Sesselbahnen „Zubringer“, „Wiedhang“ und „Grenzwies“ bieten nicht nur beheizte Sitze, sondern auch einen unkomplizierten und schnellen Fahrkomfort.

Dass Deutschlands höchst gelegenes Bergdorf über das größte Allgäuer Loipennetz verfügt, versteht sich fast von selbst. Drei Naturrodelbahnen, ein Panoramaweg und der Skipass „Superschnee“ für das Allgäu, Tirol und Kleinwalsertal lassen Wintersportler-Herzen höher schlagen.

Pistengaudi macht hungrig. Ein absolutes Highlight der winterlich-bayerischen Kulinarik findet man in der Meckatzer Sportalp – direkt an der Talstation der Iselerbahn und somit in Gehdistanz zum Panoramahotel. Man könnte die Meckatzer Sportalp wohl als den Prototypen einer urigen Almhütte verstehen, die den Sprung in die Moderne gewagt hat, ohne dabei seine Gemütlichkeit zu verlieren.

Hungrige Wintersportler nehmen in der Bauernstube neben dem offenen Kamin Platz und bestellen deftige Allgäuer Spätzle oder ein Bergbauerngröstl mit Fleisch vom Allgäuer Färsenrind. Und eine Dampfnudel zum Nachtisch.

Gusto fantastico!