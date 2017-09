Die perfekte Bremstechnik

Die Vorderradbremse hat einen viel größeren Wirkunsgsgrad als die Hinterradbremse. Um der Überschlagsgefahr entgegenzuwirken verlegt man den Körperschwerpunkt nach hinten. Um herauszufinden wie stark man die einzelnen Bremsen belasten kann übt man die Gewichtsverlagerung.

#1 Das Feingefühl für die Vorderbremse übt man im Gehen. Man schiebt das Bike auf griffigem Untergrund neben sich her. Durch dosiertes Ziehen der vorderen Bremse versucht man das Hinterrad steigen zu lassen und möglichst ruhig zu halten. Während dessen sollte das Vorderrad gleichmässig weiterrollen.

#2 Auf dem Bike sitzend und bei mittlerer Geschwindigkeit zieht man die Vorderradbremse und verlagert dabei das Gewicht so weit nach vorne, dass das Hinterrad kontrolliert hochsteigt. Beine bleiben am Pedal. Zum Absetzen löst man die Bremse, lehnt sich nach hinten und rollt weiter. Am besten Anfangs gemeinsam mit dem Guide üben, der einen am Lenker festhalten kann und dadurch Sicherheit gibt.

#3 Bei Bergabfahrten blockiert das Hinterrad sehr leicht und man verliert die Kontrolle. Um ein Gefühl für diese Situationen zu bekommen übt man bei leichter Bergabfahrt das ziehen der Hinterbremse. WICHTIG: Pedale stehen waagrecht, Körpergewicht wandert nach hinten. Durch gefühlvolles Gegenlenken versucht man das blockierende Hinterrad in der Spur zu halten.

Als nächstes versucht man eine maximale Bremsung ohne Blockieren des Hinterrades.