Gewinnspiel: Alp-Con CinemaTour 2017

Bereits zum siebten Mal bringt die Alp-Con Cinematour Spannung und Action in die deutschsprachigen Kinos. Über 40 Städte in Deutschland, Österreich und Italien werden anvisiert, insgesamt 52 Stopps eingelegt. Die drei Themen Snow, Bike & Mountain lassen Besucher in die Welt des Sports eintauchen und nehmen sie mit zu abenteuerlichen Geschichten. Neun Filme entführen Besucher zu den abgelegensten Orten – von der Bigwall im Himalaya bis zur unbezwungenen Abfahrt in den Bergen Georgiens. Die Beiträge im Überblick: