The perfect Match – das Skifahrer 1×1

All Mountain, Slalom oder Rocker – so vielfältig die Vorlieben der Skifahrer so groß ist auch die Auswahl an Geräten. Aber welcher Ski passt zu mir? Und vor allem auf welchen Pisten der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental kann ich meine Leidenschaft so richtig ausleben? Alexander Edinger von Sport Edinger verrät Insider-Infos über die vielfältigen Ski-Typen und den neuesten Trend: „buy after practise“.