Salomon Kart – die „Rennsau“ unter den Kurzschwingern

Der Salomon Kart ist voller Energie

Spritzig, dynamisch und voller Energie, der Salomon Kart ist ein kleines Energiebündel, das nur darauf wartet, losgelassen zu werden. Wer gut am Ski steht und gern mit den Fliehkräften spielt, findet in ihm den idealen Partner.

Das Kart im Salomon Kart

Wer einmal in einem Kart gesessen ist, kennt das Spiel mit dem Limit. Kurven in hohem Tempo lassen das Kart dennoch nicht von seiner Spur abweichen. Ähnlich ist es mit dem Salomon Kart. Kaum stellt man ihn auf die Kante, zieht er seinen Radius voll durch. Er wartet nur so darauf, endlich loslegen zu dürfen. Je höher die Geschwindigkeit und je kürzer die Radien umso lustiger wird’s. Der Salomon Kart hat Kraft und katapultiert einen die Piste hinunter, wenn man versteht ihn zu fahren.

Rutschen oder Querstehen ist nichts für ihn, denn seine breite Schaufel ist allzeit bereit den Schwung einzuleiten sobald man den Ski auf die Kante stellt.

Das Duell Salomon Kart gegen Slalom Racer

Der Salomon Kart fährt sich dynamisch und spurstabil wie ein Slalom Racer. Pistenfahrern, die gern energiegeladene Kurzschwünge in den Schnee carven, würden beide Modelle ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Die Frage ist dann nur: wie lang?

Im Gegesatz zu einem Slalom Racer, mit dem man auch als ambitionierter Hobby-Skifahrer nach 3-4 Stunden Vollgas platt ist, fährt man den Salomon Kart durchaus länger. Er ist leichter als ein Slalom Racer und verzeiht mehr Fehler, die vermehrt auftauchen, wenn sich die Kraft verabschiedet. Das Duell um den längeren Skitag würde er somit gewinnen.

Dank des geringeren Gewichts und seiner Drehfreudigkeit kann man ruhig auch einmal einen Ausflug ins Gelände wagen.

Salomon Kart: Fazit und Fakten

Der Salomon Kart ist der allererste mit einem Slalom Rocker Shape. Das ist ein niedriger Rocker Shape kombiniert mit einem Slalom Sidecut. Um das Ganze verständlicher zu formulieren: Diese beiden Technologien in Kombination sorgen für leichte Schwungeinleitung, Präzision, Stabilität, Grip und Kontrolle. Der Salomon Kart bietet sehr hohen Schneekontakt und passt sich perfekt dem Gelände an.

Das extra-kurze Power-Paket ist in den Längen 150, 157, 164 und 171 cm erhältlich.

Da es bekanntlich für ein Kart kein L-17 Schild gibt, sollten sich Anfänger lieber für ein anderes Gerät entscheiden. Der Salomon Kart ist ein Spaßgerät für sehr gute Skifahrer.