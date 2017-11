Skitouren-Tipps im Oberallgäu

Immer wieder finden zahlreiche Skitourengeher, deren Fokus auf Naturgenuss liegt, den Weg in den Naturpark. Dazu bietet sich eine Übernachtung in der Region an, um am darauffolgenden Tag in aller Früh in die Berge der Nagelfluh, Hädrich oder Falken, aufzubrechen. Von der Hochgratbahn aus hat man Zugang zu vielen anfängergerechten Skitouren. Besonders beliebt ist die Skitour Hochgrat-Falken.

Startpunkt für eine Skitour zum Falken ist die Imbergbahn in Steibis, die den Besucher bequem zum Gipfel auf 1.564 Meter bringt. Die Abfahrt gestaltet sich abwechslungsreich und bietet für erfahrene Tourengeher wie Anfänger aufregende Wintersporterlebnisse. Die Gehzeit von der Talstation bis zum Gipfel beträgt in etwa drei bis vier Stunden.

Besonders motivierte Skitourengeher suchen sich mit dem unmittelbar daneben gelegenen Hochgratgipfel eine zusätzliche Herausforderung. Der Aufstieg beginnt an der Talstation Hochgratbahn und verläuft für eineinhalb Stunden steil nach oben. Am Gipfel angekommen, warten traumhafte Ausblicke auf 1.708 Metern Höhe.