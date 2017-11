Skifahren in Oberbayern

Beim Gedanken an die vielfältigen Möglichkeiten im Skiurlaub in Oberbayern geraten Skifahrer ins Träumen: Zwischen Königsee und Zugspitze finden Wintersportler auf den Spuren von Felix Neureuther spektakuläre Weltcupabfahrten genauso wie gemütliche Skigebiete mit viel Romantik. Die sanften, weitläufigen Pisten kombiniert mit moderaten Preisen und der guten Erreichbarkeit machen die Skiberge in Oberbayern vor allem für Familien mit Kindern interessant.