Das sieht auch der professionelle Gleitschirmpilot und Red Bull X-Alps Athlet Paul Guschlbauer ähnlich: „Die idealen Voraussetzungen für das Training in der kalten Jahreszeit bietet ein knöchelhoher Gore Tex Schuh wie der Ultra Flex Mid GTX. Damit bin ich gegen Matsch und Schlamm bestens geschützt und genieße trotzdem genügend Bewegungsfreiheit für schnelle Bewegungen.“

Der neue Gore Tex Schuh vom Bergsportspezialist Salewa erfüllt die Anforderungen, mit denen Abenteurer wie Guschlbauers in ihrem „Alltag“ zu kämpfen haben. „Der neue Gore Tex Schuh ist genau das, was ich zum Training bei rutschigen und matschigen Verhältnissen brauche. Deswegen habe ich den Ultra Flex Mid GTX auch fast jeden Tag in Verwendung“, so der Salzburger. Das Speed Hiking Aushängeschild von Salewa hat zudem noch weitere Asse im Ärmel.