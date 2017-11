Der Frauenski zwischen Stil & Power

Insgesamt fünf Modelle wird die Cloud Serie zur Saison 2017/18 umfassen. Die neueste Ergänzung ist der Cloud 12. In ihm verschmilzt Atomic den erfolgreichen Aufbau des Cloud 9 mit den jüngsten Technologie-Features, die „Power“ immer im Blick: „Mit dem Cloud-Ski habe ich dank Servotec die gleiche Performance wie bei einem Rennski, aber ich brauche viel weniger Kraft. Ich kann also genauso sportlich fahren wie früher, aber es fühlt sich anders an, viel entspannter“, so die ehemalige Slalomläuferin Marlies Raich.