Wanted: Dynafit Trailheroes

Die „Aufgabe“ der Trailheroes ist einfach: „Stay who you are!“ Neben der Veröffentlichung von Fotos in den Social Media Channels (und der Bereitstellung für Werbezwecke), wünscht sich Dynafit vor allem kreative Sportler, die Freude an einer Zusammenarbeit haben und sich mit der Marke identifizieren können.

Um ins Rennen für die Dynafit Trailheroes einzusteigen, fülle einfach folgendes Formular aus und schicke uns:

ein kurzes Motivationsschreiben , das die Leidenschaft zum Trailrunning ausdrückt

einen Download-Link für ein (Handy-)Video mit maximal 40 Sekunden (lustig/persönlich/actionreich)

Name & Herkunftsort

Links zu Social Media Accounts und/oder Blogs

Einsendeschluss ist der 7. April 2017.