ADAC Skiguide 2013: die Bibel für Wintersportler

Der Skiguide 2013 des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs ist mehr als ein umfangreiches Sammelwerk. Über 1.500 Skigebiete – in den Alpen und außerhalb – wurden darin aufgenommen und genau beschrieben.

Der ADAC Skiguide ist ein All-in-one Skiatlas

In Zeiten des Internets werden gedruckte Medien immer mehr in Frage gestellt. Der Rückgang der Anzeigenerlöse und die rückläufige Reichweite bestätigen den Negativ-Trend. In manchen Fällen kann aber auch das Internet nicht mithalten. Insbesondere Sammelwerke verlieren wohl nie an Reiz. Die Bequemheit, alles in einem übersichtlichen Buch zu finden, lässt sich nicht digitalisieren. Ein perfektes Beispiel dafür ist der ADAC Skiguide 2013.

Der Almanach vereint sämtliche relevanten Fakten zu unzähligen Skigebieten auf mehr als 670 Seiten. Die Alpen, mit Skigebieten in Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz und Frankreich, stehen dabei besonders im Fokus. Aber auch ein paar Exoten haben sich in den ADAC Skiguide 2013 geschlichen.

ADAC Skiguide 2013 bewertet die Alpen

Hinter diesem Atlas steckt eine unfassbare Recherchearbeit. Als Einstieg werden für jeden Skifahrertyp verschiedene Ausrüstungsmodelle und neue Produkthighlights präsentiert.

Auch ein Rodelbahnverzeichnis samt Rodeltypologie wird auf den ersten Seiten vorgestellt. Somit ist die Frage, wo die Rodelpartie hingehen soll, im Handumdrehen beantwortet.

Das Herzstück bildet allerdings das Infogramm. Auf vergleichbarer Basis finden sich dort zu allen Skigebieten gleich mehrere Infos:

– Experten-Tipps (Besonderheiten des Skigebiets)

– Freizeitangebote

– Zusatzinfos

– Bewertung für folgende Kategorien (auf Skalen von eins bis fünf):

Alpin

Freeride

Snowboard (und Freestyle)

Nordic (Langlaufen)

Winterwandern

Familien/Kinder

Après-Ski/Events

Skipass

Preise

ADAC Skiguide 2013: Alles auf einen Blick

Des Weiteren bietet der ADAC Skiguide 2013 für jedes Gebiet einen eigenen Plan. Auf diesem Panoramabild sind alle Pisten und Lifte eingezeichnet. Ideal für die Konzeption eines perfekten Skitages. Ein allgemeiner Text zur Region und die zwei Boxen „ADAC-Empfehlungen“ und „Daten & Fakten“ runden das Gesamtpaket ab. In übersichtlicher Index-Form stehen außerdem noch Listen zu Campingplätzen, Skipasspreisen und den nach Ländern sortierten Skigebieten zur Verfügung.