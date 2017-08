Die Lieblingswettkämpfe der Trailheroes: Teil 1

„Der Hochkönigman ist für mich meist der erste Trailbewerb im Jahr. In Maria Alm herrscht immer eine tolle und familiäre Stimmung, obwohl die Veranstaltung von Jahr zu Jahr wächst. Die Strecke ist in eine wunderschöne Gegend eingebettet und gipfelt in einem harten Anstieg am letzten Teil der Streckenführung.“

Ort: Maria Alm

Bewerbe: Speed Trail (23,57 km), Marathon Trail (46,94 km), Endurance Trail (84,24 km)

Charakter: Ultra-Trails mit vielen Höhenmetern durch alpines Gelände

Termin 2018: 1.-3. Juni 2018

Zur Website