Jedem Freerider sein Trail

Der Name der Northshore-Elemente kommt von den kanadischen North Shore Mountains in der Nähe von Vancouver. Die großteils von Forstarbeiten verschonten Urwälder sind nur durch Hühnerleitern an umgestürzten Bäumen oder Holzkonstruktionen befahrbar. Der Hype schwappte durch populäre Videoproduktionen wie die NWD Reihe nach Europa und wurde in Form von Holzstegen in die heimischen Wälder gezimmert. Spaß in Reinform mit kanadischen Wurzeln!